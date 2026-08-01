Apple готує iPhone Air 2: названо п’ять головних нововведень

Apple планує випустити iPhone Air другого покоління в першому кварталі 2027 року. Новинка може отримати другу основну камеру, потужніший процесор і оновлені фірмові модеми.

Про це пише MacRumors із посиланням на аналітика GF Securities Джеффа Пу, який спеціалізується на продукції Apple.

За його даними, iPhone Air 2 матиме п’ять основних нововведень:

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другу 48-мегапіксельну камеру з надширококутним об’єктивом, яка доповнить основну камеру Fusion;

дещо менший виріз Dynamic Island;

швидший та енергоефективніший процесор A20 Pro, виготовлений за передовим 2-нм техпроцесом TSMC;

фірмовий чип N2 другого покоління для бездротового зв’язку;

новий модем C2 для роботи в мережах 5G.

Нинішній iPhone Air оснащений 3-нм процесором A19 Pro. Встановлений у ньому чип N1 підтримує Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і Thread, а також покращує роботу AirDrop і режиму персональної точки доступу. За зв’язок 5G відповідає модем C1X, який Apple називає найенергоефективнішим серед усіх модемів, установлених в iPhone.

Водночас деякі характеристики смартфона, ймовірно, залишаться без змін. Аналітик очікує, що iPhone Air 2 збереже 6,5-дюймовий дисплей, 12 ГБ оперативної пам’яті та 18-мегапіксельну фронтальну камеру Center Stage.

За попередніми даними, Apple представить iPhone Air 2 приблизно в березні 2027 року разом зі стандартним iPhone 18 і доступнішим iPhone 18e.

Моделі iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та складаний смартфон, який у витоках називають iPhone Ultra, очікуються у вересні 2026 року. Таким чином, Apple може вперше розділити запуск нової лінійки iPhone на два етапи.