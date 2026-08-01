У польській Гдині напали на українку

У польському місті Гдиня невідомий чоловік напав на 40-річну громадянку України. Постраждалій надали медичну допомогу, правоохоронці розшукують нападника.

Про це повідомляє WP Wiadomości з посиланням на місцеву поліцію.

Інцидент стався 30 липня близько 15:30 на сходах біля вулиці Желязної. За попередніми даними, невідомий двічі вдарив українку дерев’яною тростиною, після чого втік.

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На місці правоохоронці провели огляд, вилучили сліди та зафіксували обставини події. Жінку доставили до міської лікарні Гдині. Після обстеження та надання допомоги її відпустили додому — загрози життю немає.

Поліція аналізує зібрані докази та перевіряє інформацію, яка може допомогти встановити особу нападника. Наразі правоохоронці не знайшли ознак того, що злочин був мотивований упередженням за національною ознакою.

Водночас у польському Міністерстві внутрішніх справ раніше повідомляли про зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті: у 2024 році зафіксували понад 760 таких випадків, а у 2025-му — майже 1,2 тисячі.