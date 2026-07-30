Туск заявив про готовність передати Україні більше ракет для Patriot

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав місце падіння російської ракети поблизу села Тарнава-Колонія у Люблінському воєводстві. Він заявив, що безпека Польщі безпосередньо залежить від ефективності української протиповітряної оборони, та закликав надалі підтримувати Україну.

«Якби українці мали значно більше того, про що вони постійно просять, можливо, ця ракета ніколи не залетіла б до Польщі», — сказав Туск. За його словами, навіть якщо зараз підтримувати Україну публічно не завжди популярно, дії українських військових у повітрі безпосередньо впливають на польську безпеку.

Польща може надати додаткові ракети для Patriot

Туск повідомив, що разом із міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем розгляне можливість якнайшвидшого надання Україні додаткової допомоги. Зокрема, йдеться про ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, якщо Київ матиме таку потребу.

Реклама

Реклама

Польський прем’єр також наголосив, що наразі немає підстав вважати Польщу навмисною ціллю російської ракети. За попередньою оцінкою військових експертів і знайденими уламками, ймовірно, йдеться про російську крилату ракету Х-101. Остаточні висновки мають зробити слідчі та експерти.

Польські військові були готові збити ракету

За словами Туска, польські військові були готові знищити ракету, якби вона продовжила політ і становила безпосередню загрозу. Він запевнив, що військові та інші служби відреагували швидко й належним чином.

Об’єкт виявили у повітряному просторі Польщі близько 03:40. Для його розпізнавання та перехоплення підняли винищувач F-16, однак через шість хвилин ракету втратили з радарів. Її ймовірне місце падіння визначили поблизу Тарнави-Колонії.

Ракета впала на незабудованій території. За даними польської влади, загиблих, поранених або значних руйнувань немає. На місці виявили вирву завширшки близько десяти метрів та металеві уламки.

Ракета залетіла до Польщі під час масованої атаки на Україну

Інцидент стався під час масованого російського ракетно-дронового удару по Україні. Через загрозу польське командування підняло в повітря чергові винищувачі, а у східних районах країни увімкнули сирени повітряної тривоги.

Туск заявив, що польська влада проаналізує всі елементи реагування держави на порушення повітряного простору. Він водночас підкреслив, що найефективнішим способом зменшити ризик повторення таких інцидентів є посилення української ППО.