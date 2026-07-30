Уряд схвалив ПДВ на міжнародні посилки вартістю від 0 євро

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт зі змінами до Митного кодексу, необхідними для запровадження ПДВ на імпортовані товари, придбані через іноземні маркетплейси, починаючи з вартості 0 євро. Нові правила можуть набути чинності не раніше 1 січня 2027 року.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Наразі міжнародні посилки вартістю до 150 євро не оподатковуються ПДВ. Запропонована реформа передбачає скасування цієї пільги для товарів, які українці дистанційно купують через маркетплейси.

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Ухвалений урядом документ має застосовуватися разом із законопроєктом №15112-д про зміни до Податкового кодексу, який перебуває на розгляді Верховної Ради.

Податок сплачуватимуть маркетплейси

За новою моделлю обов’язок нараховувати та сплачувати ПДВ покладатиметься не на покупця, а на торговельний майданчик або його посередника.

Для іноземних маркетплейсів передбачено облік їхніх представників в Україні та спеціальні гарантії для застосування схеми дистанційного продажу.

Декларувати товари у міжнародних поштових та експрес-відправленнях мають оператори поштового зв’язку або експрес-перевізники на підставі спеціальних реєстрів.

Також законопроєкт визначає особливості використання валютних курсів для розрахунку податку.

Перший рік — без штрафів за ненавмисні помилки

Для маркетплейсів, поштових операторів та експрес-перевізників передбачено перехідний період.

Протягом першого року адміністративну відповідальність не застосовуватимуть за ненавмисні помилки, пов’язані з неповною або несвоєчасною сплатою ПДВ за посилки вартістю до 150 євро. Умовою буде повна сплата самого податку.

У Держмитслужбі зазначили, що реформа має наблизити українське законодавство до норм Європейського Союзу. Вона також є одним зі структурних маяків меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Нові правила планують запровадити не раніше 1 січня 2027 року. Перед цим уряд має окремо підтвердити готовність маркетплейсів, перевізників та державних органів, зокрема необхідних ІТ-систем.