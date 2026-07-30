        Економіка

        Україна отримала від ЄС транш на 3,47 млрд євро

        Галина Шподарева
        30 Липня 2026 14:02
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        Прапори України та ЄС / Фото: depositphotos
        Прапори України та ЄС / Фото: depositphotos

        Україна отримала від Європейського Союзу черговий транш у розмірі 3,47 млрд євро в межах механізму Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб держави.

        Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

        За його словами, загалом у 2026 році в межах цього механізму для України передбачено 45 млрд євро.

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        Станом на 30 липня Україна вже залучила 11,6 млрд євро. З них 3,2 млрд євро спрямовано на бюджетні потреби, ще 8,4 млрд євро — на оборону.

        Також Рада Європейського Союзу затвердила зміни до Плану України, що відкриває можливість залучити у 2026 році понад 8 млрд євро додаткового фінансування в межах механізму Ukraine Support Loan.

        “План України є основою нашого порядку денного реформ. Він відображає відданість України зміцненню верховенства права, підвищенню якості державного управління, боротьбі з корупцією та розбудові сучасної, стійкої економіки на шляху до членства в Європейському Союзі”, — йдеться в повідомленні.


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