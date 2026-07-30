Україна отримала від ЄС транш на 3,47 млрд євро

Україна отримала від Європейського Союзу черговий транш у розмірі 3,47 млрд євро в межах механізму Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб держави.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, загалом у 2026 році в межах цього механізму для України передбачено 45 млрд євро.

Реклама

Реклама

Станом на 30 липня Україна вже залучила 11,6 млрд євро. З них 3,2 млрд євро спрямовано на бюджетні потреби, ще 8,4 млрд євро — на оборону.

Також Рада Європейського Союзу затвердила зміни до Плану України, що відкриває можливість залучити у 2026 році понад 8 млрд євро додаткового фінансування в межах механізму Ukraine Support Loan.

“План України є основою нашого порядку денного реформ. Він відображає відданість України зміцненню верховенства права, підвищенню якості державного управління, боротьбі з корупцією та розбудові сучасної, стійкої економіки на шляху до членства в Європейському Союзі”, — йдеться в повідомленні.