Сили оборони уразили один із найбільших НПЗ Росії та полігон на Запоріжжі

29 липня та в ніч проти 30 липня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” у російській Пермі та полігон окупантів на тимчасово захопленій території Запорізької області. На території НПЗ після влучання виникла пожежа.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Удар по нафтопереробному заводу в Пермі завдали 29 липня. На об’єкті зафіксували влучання, після якого на території підприємства спалахнула пожежа.

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“Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність становить близько 13 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє автомобільний бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, бітуми, мастила та інші нафтопродукти. Частину продукції використовують для забезпечення російського військово-промислового комплексу та збройних сил.

Крім того, українські військові уразили полігон “Приморський Посад” на тимчасово окупованій території Запорізької області. Масштаби завданих збитків уточнюються.