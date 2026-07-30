Кількість постраждалих у Львові зросла до 31, під завалами можуть залишатися троє людей

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Львову 30 липня зросла до 31, серед них троє дітей. Троє можуть перебувати під завалами зруйнованого будинку.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

З-під завалів пошкодженої п’ятиповерхівки рятувальники деблокували дев’ятьох людей. Більшість із них госпіталізували, критичних поранень немає.

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Найстаршій постраждалій, за попередніми даними, 93 роки. Наймолодшому постраждалому хлопчику — шість років, його госпіталізували з переломами двох кінцівок.

Як уточнив мер Львова Андрій Садовий, у лікарнях перебувають 13 людей, одна з постраждалих — у важкому стані.

Унаслідок атаки пошкоджено 21 будинок, дитячий садок і школу. На вулиці Виговського знешкодили бойову частину ракети, яка не здетонувала.