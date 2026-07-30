Нічна атака на Київ та область: одна людина загинула, семеро постраждали

Унаслідок нічної російської атаки на Київ у ніч на 30 липня загинув 31-річний чоловік, ще двоє людей дістали поранення. У Броварському районі Київської області постраждали п’ятеро людей, серед яких неповнолітній і дві жінки.

Про наслідки повідомили поліція Києва та Київська ОВА.

У ніч проти 30 липня російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Пошкодження зафіксували в Оболонському та Святошинському районах Києва.

Реклама

Реклама

Загинув 31-річний чоловік. Поранення дістали чоловіки віком 30 та 53 років.

У столиці пошкоджено житлові будинки, ринок, гаражний кооператив, складські приміщення та автомобілі. На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та інші служби.

Наслідки атаки РФ на Київ / Фото: ДСНС

У Броварському районі Київщини постраждали п’ятеро людей, зокрема неповнолітній та дві жінки. Трьох із поранених госпіталізували, ще двом надали допомогу на місці. Унаслідок атаки частково зруйновано двоповерховий приватний будинок. Оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків удару.