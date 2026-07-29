Підозрюваного в побитті українців у Вроцлаві заарештували на три місяці

У Вроцлаві суд заарештував на три місяці 45-річного чоловіка, якого підозрюють у нападі на пару громадян України. Йому інкримінують побиття та застосування насильства через національну належність.

Про це повідомляє RMF24.

Рішення про тримання під вартою ухвалив у середу районний суд Вроцлава-Фабричної. Прокуратура кваліфікувала дії підозрюваного як правопорушення хуліганського характеру.

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Через те, що чоловік діяв в умовах рецидиву, йому може загрожувати до семи з половиною років позбавлення волі.

Обвинувачення також висунули 27-річному чоловіку. Його підозрюють у побитті та застосуванні насильства на ґрунті національної ненависті. Прокуратура також просить суд заарештувати його.

Обох фігурантів затримали ввечері в понеділок. Під час допиту вони не визнали провини. Молодший підозрюваний дав свідчення, а 45-річний чоловік відмовився відповідати на запитання.

Поліція продовжує розшукувати третього учасника нападу.

Інцидент стався в неділю на вулиці Окулицького у Вроцлаві. Потерпілими стали 20-річна українка та 21-річний українець.

За даними поліції, конфлікт почався зі сварки в черзі в магазині. Пізніше троє чоловіків напали на українця на вулиці, а також побили його партнерку, яка намагалася його захистити.

Постраждалих доправили до лікарні. Жінці знадобилася медична допомога через травму вуха.

Момент нападу потрапив на відео, яке поширилося в соціальних мережах. Правоохоронці також перевіряють мотив агресії на ґрунті національної ненависті.

За інформацією польських медіа, заарештований чоловік відомий у середовищі бойових видів спорту під прізвиськом «Цицу». Він був пов’язаний із федерацією Gromda, яка організовує бої без рукавичок, і брав участь в одному з її турнірів у вересні 2023 року.

У прокуратурі також підтвердили, що чоловік раніше мав проблеми із законом і відбував покарання у в’язниці.