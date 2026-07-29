Колишню очільницю RT France висилають із Франції

Французька влада ухвалила рішення про вислання з країни колишньої керівниці російського телеканалу RT France Ксенії Федорової. У Міністерстві внутрішніх справ Франції вважають, що її діяльність загрожує фундаментальним інтересам держави та громадському порядку.

Про це повідомляє Libération з посиланням на журналістів яких ознайомили з наказом про видворення.

Документ передали адвокату Федорової у середу, 29 липня. У ньому зазначено, що її поведінка «завдає шкоди фундаментальним інтересам держави», а перебування у Франції становить «особливо серйозну й актуальну загрозу громадському порядку».

Реклама

Реклама

Французька влада стверджує, що Федорова поширювала наративи, які є частиною дезінформаційних кампаній, керованих російською владою. На думку МВС, їхньою метою є маніпулювання громадською думкою та підрив довіри французів і громадян інших країн Європи до державних інституцій.

За даними Le Monde, Федорову також позбавили дозволу на проживання у Франції та права працювати в країні.

Ксенія Федорова очолювала французьке відділення російського державного телеканалу RT. Мовлення RT у Європейському Союзі заборонили у 2022 році через систематичне поширення російської пропаганди, а RT France припинив роботу у 2023 році.

У 2024 році Федорова отримала десятирічний дозвіл на проживання у Франції. Це рішення згодом викликало запитання у французькому уряді, а міністр закордонних справ називав її пропагандисткою, яка просуває порядок денний Володимира Путіна.

Після закриття RT France Федорова стала оглядачкою французьких медіа, пов’язаних із медіаімперією мільярдера Венсана Боллоре, зокрема телеканалу CNews і радіостанції Europe 1.