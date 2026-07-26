“Росія не починала війну”: Путін у Петербурзі заперечив агресію та закликав “просочити свідомість” росіян війною

Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Санкт-Петербурга з нагоди Дня ВМФ знову заперечив агресію Росії проти України та повторив набір пропагандистських тез про «нацизм» і «захист держави». Водночас він пообіцяв «перемогу», пригрозив Україні втратою західних територій і закликав фактично насаджувати росіянам культ війни.

Про це повідомляє Головне в Україні з посиланням за кремлівські ЗМІ.

Під час зустрічі з військовими російського флоту Путін заявив, що Росія нібито «не починала війну», а лише відповідає на бойові дії, які, за його версією, розпочав Київ за підтримки Заходу.

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«Немає жодної агресії з боку Росії», — заявив він.

Чергові звинувачення України в «нацизмі»

У своєму виступі Путін знову звернувся до однієї з головних тез кремлівської пропаганди. Він заявив, що Київ нібито «публічно відроджує нацистську ідеологію», а українська влада начебто ґрунтується на «крайньому націоналізмі та неонацизмі».

Після цього він назвав Україну агресором і заявив, що напади на мирних людей нібито є наслідком «прихильності Києва до неонацизму».

«Просочити свідомість» росіян війною

Окремо Путін заявив, що російські військові, які беруть участь у війні проти України, «пишуть історію», а майбутні покоління нібито навчатимуться на їхньому прикладі.

Він також закликав посилити мілітаризацію російського суспільства.

«Потрібно просочити свідомість російського народу важливістю тієї справи, якій служать бійці», — сказав Путін.

За його словами, учасникам війни нібито «складніше, ніж йому», а захист держави має ставити таких людей «у перші ряди».

Погрози Україні та обіцянки «перемоги»

Путін визнав, що війна «рано чи пізно завершиться», однак одразу заявив, що «ворог буде розбитий» і «перемога буде за Росією».

Крім того, він висловив упевненість, що Україна нібито втратить свої західні землі. Російський диктатор також назвав Москву «єдиним гарантом територіальної цілісності України» та звинуватив Київ у тому, що той оголосив Росію ворогом.

Путін також заявив, що в Україні нібито «всі пересварилися», ділять украдені гроші та намагаються знищити одне одного.

Росія продовжить витрачати ресурси на війну

Під час виступу Путін повідомив, що Росія й надалі спрямовуватиме значні ресурси на війну проти України. Він назвав це «виправданим» і заявив, що Москва продовжить удосконалювати ракетне озброєння, зокрема комплекси «Циркон».