        Суспільство

        “Росія не починала війну”: Путін у Петербурзі заперечив агресію та закликав “просочити свідомість” росіян війною

        Сергій Бордовський
        26 Липня 2026 19:24
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        Володимир Путін під час зустрічі з військовими російського флоту / Скриншот
        Володимир Путін під час зустрічі з військовими російського флоту / Скриншот

        Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Санкт-Петербурга з нагоди Дня ВМФ знову заперечив агресію Росії проти України та повторив набір пропагандистських тез про «нацизм» і «захист держави». Водночас він пообіцяв «перемогу», пригрозив Україні втратою західних територій і закликав фактично насаджувати росіянам культ війни.

        Про це повідомляє Головне в Україні з посиланням за кремлівські ЗМІ.

        Під час зустрічі з військовими російського флоту Путін заявив, що Росія нібито «не починала війну», а лише відповідає на бойові дії, які, за його версією, розпочав Київ за підтримки Заходу.

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        «Немає жодної агресії з боку Росії», — заявив він.

        Чергові звинувачення України в «нацизмі»

        У своєму виступі Путін знову звернувся до однієї з головних тез кремлівської пропаганди. Він заявив, що Київ нібито «публічно відроджує нацистську ідеологію», а українська влада начебто ґрунтується на «крайньому націоналізмі та неонацизмі».

        Після цього він назвав Україну агресором і заявив, що напади на мирних людей нібито є наслідком «прихильності Києва до неонацизму».

        «Просочити свідомість» росіян війною

        Окремо Путін заявив, що російські військові, які беруть участь у війні проти України, «пишуть історію», а майбутні покоління нібито навчатимуться на їхньому прикладі.

        Він також закликав посилити мілітаризацію російського суспільства.

        «Потрібно просочити свідомість російського народу важливістю тієї справи, якій служать бійці», — сказав Путін.

        За його словами, учасникам війни нібито «складніше, ніж йому», а захист держави має ставити таких людей «у перші ряди».

        Погрози Україні та обіцянки «перемоги»

        Путін визнав, що війна «рано чи пізно завершиться», однак одразу заявив, що «ворог буде розбитий» і «перемога буде за Росією».

        Крім того, він висловив упевненість, що Україна нібито втратить свої західні землі. Російський диктатор також назвав Москву «єдиним гарантом територіальної цілісності України» та звинуватив Київ у тому, що той оголосив Росію ворогом.

        Путін також заявив, що в Україні нібито «всі пересварилися», ділять украдені гроші та намагаються знищити одне одного.

        Росія продовжить витрачати ресурси на війну

        Під час виступу Путін повідомив, що Росія й надалі спрямовуватиме значні ресурси на війну проти України. Він назвав це «виправданим» і заявив, що Москва продовжить удосконалювати ракетне озброєння, зокрема комплекси «Циркон».


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