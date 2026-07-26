Атака на берлінський прайд: поліція затримала можливого спільника нападника

Після смертельного нападу біля прайду в Берліні правоохоронці затримали чоловіка з громадянством Ірану. Слідство перевіряє його можливий зв’язок з атакою, однак участь затриманого у нападі наразі не підтверджена.

Про затримання повідомив німецький мовник rbb24 із посиланням на інформацію ARD. Чоловіка взяли під варту в ніч проти неділі. Спочатку з’явилися дані, що він міг перебувати в автомобілі нападника, однак пізніше ця версія підтвердження не отримала.

21-річний підозрюваний, якого поліція у публічному заклику до його затримання ідентифікувала як Абдул Б. / Фото: Поліція Берліна

Основним підозрюваним залишається 21-річний Абдул Б., якого берлінська поліція зараховує до місцевого ісламістського середовища. Його оголосили в розшук і попередили, що він може бути озброєним та небезпечним.

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Напад стався ввечері 25 липня в парку Тіргартен неподалік Бранденбурзьких воріт, де проходили заходи Christopher Street Day. Білий мікроавтобус в’їхав у натовп, після чого врізався в дерево, а водій залишив автомобіль і втік.

Унаслідок атаки загинула жінка. За оновленими даними міністра внутрішніх справ Німеччини Александера Добріндта, поранення дістали 29 людей, восьмеро з них — тяжкі. Він заявив, що наявні дані вказують на ісламістський терористичний напад.

Через атаку організатори достроково завершили прайд, у якому брали участь сотні тисяч людей. Розслідування триває, а поліція з’ясовує роль затриманого громадянина Ірану та шукає основного підозрюваного.