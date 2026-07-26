        Події

        Автомобіль в’їхав у натовп біля прайду в Берліні: одна людина загинула, 17 поранені

        Сергій Бордовський
        26 Липня 2026 11:30
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        У Берліні автомобіль в’їхав у натовп поблизу святкування прайду, внаслідок чого одна людина загинула, ще 17 дістали поранення. Троє постраждалих перебувають у стані, що загрожує життю.

        Про це повідомляє Reuters із посиланням на поліцію та рятувальні служби.

        У Берліні авто протаранило людей біля Бранденбурзьких воріт / Фото: REUTERS/Annegret Hilse

        Інцидент стався ввечері в суботу в центральному парку Тіргартен неподалік Бранденбурзьких воріт. За даними поліції, близько 22:00 автомобіль на швидкості в’їхав у парк, збив кількох людей, а потім зупинився після зіткнення з деревом.

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        Коли правоохоронці прибули на місце, машина була порожньою. Поліція розпочала масштабні пошуки людини або людей, які могли перебувати в автомобілі.

        За інформацією пожежної служби, восьмеро постраждалих зазнали тяжких травм, троє з них перебувають у критичному стані.

        Згодом поліція заявила, що встановила особу ймовірного нападника. За словами представника правоохоронців, підозрюваний відомий поліції як учасник ісламістського середовища Берліна, однак його поки не затримали.

        21-річний підозрюваний, якого поліція у публічному заклику до його затримання ідентифікувала як Абдула Б. / Фото: Поліція Берліна

        Правоохоронці описали транспортний засіб як білий автомобіль, мінівен або мікроавтобус. Видання Bild із посиланням на свідка повідомило, що після наїзду з машини вийшов чоловік і втік пішки.

        До інциденту в центрі Берліна мирно зібралися сотні тисяч людей на щорічне святкування Christopher Street Day — одну з найбільших ЛГБТК-подій у Європі. Після наїзду захід фактично припинили, а на місце прибули численні підрозділи екстрених служб.


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