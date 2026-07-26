Автомобіль в’їхав у натовп біля прайду в Берліні: одна людина загинула, 17 поранені

У Берліні автомобіль в’їхав у натовп поблизу святкування прайду, внаслідок чого одна людина загинула, ще 17 дістали поранення. Троє постраждалих перебувають у стані, що загрожує життю.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на поліцію та рятувальні служби.
Інцидент стався ввечері в суботу в центральному парку Тіргартен неподалік Бранденбурзьких воріт. За даними поліції, близько 22:00 автомобіль на швидкості в’їхав у парк, збив кількох людей, а потім зупинився після зіткнення з деревом.
Коли правоохоронці прибули на місце, машина була порожньою. Поліція розпочала масштабні пошуки людини або людей, які могли перебувати в автомобілі.
За інформацією пожежної служби, восьмеро постраждалих зазнали тяжких травм, троє з них перебувають у критичному стані.
Згодом поліція заявила, що встановила особу ймовірного нападника. За словами представника правоохоронців, підозрюваний відомий поліції як учасник ісламістського середовища Берліна, однак його поки не затримали.
Правоохоронці описали транспортний засіб як білий автомобіль, мінівен або мікроавтобус. Видання Bild із посиланням на свідка повідомило, що після наїзду з машини вийшов чоловік і втік пішки.
До інциденту в центрі Берліна мирно зібралися сотні тисяч людей на щорічне святкування Christopher Street Day — одну з найбільших ЛГБТК-подій у Європі. Після наїзду захід фактично припинили, а на місце прибули численні підрозділи екстрених служб.