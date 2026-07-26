Зеленський назвав масштаби російських атак за тиждень

У ніч проти 26 липня Росія атакувала Україну вісьмома ракетами та 136 безпілотниками різних типів. Під ударами опинилися Київ і дев’ять областей, є загиблий та поранені.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, у Харкові ударний дрон влучив у житлові будинки. Загинула одна людина, ще дев’ятеро постраждали, серед них — двоє дітей. На місці працюють усі необхідні служби.

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У Кривому Розі підрозділи ДСНС продовжують гасити пожежу в будівельному гіпермаркеті. У Києві внаслідок удару балістичними ракетами постраждали троє людей.

Також під атакою були Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Одеська, Миколаївська, Запорізька та Чернігівська області.

Зеленський зазначив, що значну частину повітряних цілей вдалося збити, однак не всі.

За даними президента, протягом тижня російські війська застосували проти України майже 1700 дронів, понад 1630 керованих авіабомб і 95 ракет різних типів. Більше половини з них становили балістичні ракети.

Президент наголосив, що Україна щодня працює з партнерами над посиленням протиповітряної оборони. Він закликав забезпечити своєчасне надходження пакетів антибалістики та ракет-перехоплювачів.

«Кожна ракета-перехоплювач зараз буквально допомагає зберігати життя людей, якщо вона знаходиться тут, в українських системах, а не на складах партнерів», — заявив Зеленський.