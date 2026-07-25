Путін готує нову мобілізацію та хоче отримати 30 тисяч військових із КНДР

Президент Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні, що Росія готує умови для розширення мобілізації та не планує припиняти війну восени. За даними української розвідки, Москва також хоче залучити ще 30 тисяч військових із Північної Кореї.

Про це Володимир Зеленський повідомив, спираючись на доповіді розвідки.

За його словами, у російських планах на осінь немає прагнення до миру. Путін готує умови для розширення мобілізації, хоча намагається маскувати ці наміри іншими формулюваннями та сигналами.

Реклама

Реклама

Зеленський зазначив, що за неповні сім місяців цього року до російських збройних сил набрали 221 тисячу людей.

Водночас втрати російської армії за цей самий період, за його даними, становили майже 225,5 тисячі військових. Із них 131 тисяча загинула, ще майже 93 тисячі були поранені.

Президент додав, що значна частина поранень є важкими через незадовільний стан російської фронтової медицини.

«Путін готується просто забирати нових росіян на війну. Він маскує це іншими словами, сигналами, але готується», — заявив Зеленський.

За його словами, Україні та партнерам необхідно посилювати тиск на Росію, щоб у Кремлі переважали думки про припинення агресії, а не про додаткову мобілізацію.

Президент наголосив, що цьому сприяють українські далекобійні операції та мідстрайки. За його словами, дедалі більше росіян помічають наслідки війни та вважають, що її не варто затягувати.

Зеленський також заявив про поглиблення співпраці Росії з Північною Кореєю. За даними розвідки, Москва хоче отримати ще 30 тисяч північнокорейських військових.

Із червня у Воронезькій області готуються до їхнього прийняття.

Крім того, Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет.

Президент наголосив, що така співпраця становить загрозу не лише для України. Росія допомагає Північній Кореї здобувати досвід ведення війни, вдосконалювати озброєння та перевіряти його в реальних бойових умовах.

За словами Зеленського, це створює небезпеку для всіх країн Азії, які перебувають у зоні досяжності північнокорейських ракет.