Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час переговорів із Володимиром Путіним в Омську закликав «заморозити» російсько-українську війну. Він запропонував повернутися до так званої «стамбульської формули 2.0» за гарантій великих держав.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на відео виступу Токаєва, оприлюднене кореспондентом ВДТРК Павлом Зарубіним.

Президент Казахстану заявив, що отримує багато сигналів від США та Європи щодо війни Росії проти України й уже поінформував про них Путіна.

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За словами Токаєва, війну не можна називати громадянським конфліктом. Він додав, що Казахстан із повагою ставиться до українського народу, його культури та мови.

Токаєв також заявив, що причини російсько-української війни для нього залишаються незрозумілими. Він порівняв її з конфліктом між Азербайджаном і Вірменією, історичне походження якого, за його словами, було більш очевидним.

Президент Казахстану висловив думку, що війну варто «заморозити» та повернутися до «стамбульської формули 2.0», оскільки під час попередніх переговорів нібито вдалося досягти значних результатів.

Він запропонував продовжити переговори за гарантій великих держав, включно з Росією, та рухатися до мирного врегулювання.

«Шкода, молоді люди гинуть. Це генофонд братніх народів — Росії та України. Усе це треба зупиняти», — заявив Токаєв.

У відповідь Путін пообіцяв детально поінформувати президента Казахстану про ситуацію на так званому «українському напрямку».