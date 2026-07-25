Молодіжні протести в Індії завершилися відставкою високопосадовця

Міністр освіти Індії Дхармендра Прадхан подав у відставку на тлі масштабних молодіжних протестів через витік завдань вступного іспиту до медичних коледжів. Його рішення стало серйозною перемогою протестувальників і новим викликом для уряду прем’єр-міністра Нарендри Моді.

Про це повідомляє Reuters.

Після оголошення про відставку Прадхана тисячі молодих людей зібралися біля Джантар-Мантара в Нью-Делі, який протягом останніх днів був головним осередком протестів. Учасники акцій скандували переможні гасла, танцювали та роздавали солодощі.

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«Ми це зробили», — заявив засновник Cockroach Janta Party Абхіджит Діпке, який очолював протестний рух.

Cockroach Janta Party можна перекласти як “тарганяча народна партія”. Назва зʼявилася через те, що один із федеральних суддів Індії назвав активістів «тарганами».

Акції стали одними з найбільших вуличних протестів в Індії за останні роки. До них приєдналися представники опозиції, які також зривали засідання парламенту.

Приводом для протестів став витік завдань вступного іспиту до медичних коледжів у травні. Через скандал результати тестування скасували, а уряд призначив повторний іспит. Ситуація торкнулася близько двох мільйонів молодих людей.

У заяві про відставку Прадхан написав, що ухвалив рішення з огляду на ситуацію біля Джантар-Мантара та по всій країні, аби не допустити використання протестів «антинаціональними силами».

Він також заявив, що поважає прагнення, почуття та законні очікування індійської молоді.

Міністр оголосив про відставку за кілька годин до нового раунду переговорів між лідерами протестів та урядовцями.

Активіст Сонам Вангчук, який 26 днів голодував на підтримку молодіжного руху, назвав відставку «перемогою миру, терпіння та наполегливості».

Протести загострилися після того, як поліція застосувала кийки та сльозогінний газ проти учасників маршу до парламенту. Десятки студентів зазнали травм.

Прем’єр-міністр Нарендра Моді раніше опублікував особисте відеозвернення, у якому заявив, що його обурюють витоки екзаменаційних завдань, та пообіцяв жорсткі заходи. Водночас протестувальники наполягали, що не припинять акції до відставки міністра.

Після заяви Прадхана влада відновила мобільний інтернет у районі протестів, який був заблокований більшу частину тижня.

Лідер опозиційної партії «Індійський національний конгрес» Рахул Ганді привітав відставку міністра, але закликав притягнути до відповідальності тих, хто застосував силу проти студентів. Він також зажадав вибачень від Моді.

57-річний Прадхан є одним із високопоставлених членів партії Моді «Бхаратія джаната парті». Він працював в уряді з 2014 року, очолював міністерства нафти й природного газу, сталі, а у 2021 році став міністром освіти.

Прадхан став лише другим міністром, який подав у відставку через скандал за час перебування Моді при владі.