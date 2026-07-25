У Сумах після масованої атаки загинули троє людей

Внаслідок масованого російського удару по Сумах загинули троє людей. Ворожі безпілотники поцілили в об’єкти цивільної інфраструктури та поблизу житлового сектору.
Про це повідомили керівник Сумської ОВА Олег Григоров та ДСНС.
За попередніми даними, один із російських ударних безпілотників реактивного типу поцілив в об’єкт цивільної інфраструктури.
Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення та транспорт.
У ДСНС повідомили про трьох загиблих. Російські війська також завдали ударів по цивільній інфраструктурі та поблизу житлового сектору.
На кількох локаціях горіли автомобілі та нежитлові будівлі.
Рятувальники працювали одразу в кількох місцях. Через постійну загрозу повторних ударів вони були змушені відходити в безпечні місця, а потім повертатися до гасіння пожеж.