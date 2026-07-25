        Події

        У Сумах після масованої атаки загинули троє людей

        Віктор Алєксєєв
        25 Липня 2026 09:55
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        У Сумах спалахнули пожежі після масованої атаки РФ / Фото: ДСНС
        У Сумах спалахнули пожежі після масованої атаки РФ / Фото: ДСНС

        Внаслідок масованого російського удару по Сумах загинули троє людей. Ворожі безпілотники поцілили в об’єкти цивільної інфраструктури та поблизу житлового сектору.

        Про це повідомили керівник Сумської ОВА Олег Григоров та ДСНС.

        За попередніми даними, один із російських ударних безпілотників реактивного типу поцілив в об’єкт цивільної інфраструктури.

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        Внаслідок атаки пошкоджені складські приміщення та транспорт.

        У ДСНС повідомили про трьох загиблих. Російські війська також завдали ударів по цивільній інфраструктурі та поблизу житлового сектору.

        На кількох локаціях горіли автомобілі та нежитлові будівлі.

        Рятувальники працювали одразу в кількох місцях. Через постійну загрозу повторних ударів вони були змушені відходити в безпечні місця, а потім повертатися до гасіння пожеж.


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