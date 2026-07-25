Росія за добу втратила 1450 військових: нові дані Генштабу

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 437 550 військових. За останню добу Сили оборони України ліквідували або поранили ще 1450 окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Станом на ранок 25 липня загальні бойові втрати російських військ в Україні орієнтовно становлять близько 1 437 550 осіб. За добу цей показник зріс на 1450 військових.
За даними Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони також знищили сім танків, 11 бойових броньованих машин і 78 артилерійських систем противника.
Крім того, російська армія втратила два засоби протиповітряної оборони, 17 наземних робототехнічних комплексів і 1596 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Також за добу було знищено п’ять крилатих ракет, 571 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, а також вісім одиниць спеціальної техніки.
Загальні втрати противника від 24 лютого 2022 року орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 1 437 550 осіб;
- танків — 12 208;
- бойових броньованих машин — 25 011;
- артилерійських систем — 46 724;
- реактивних систем залпового вогню — 1968;
- засобів ППО — 1518;
- літаків — 439;
- гелікоптерів — 354;
- наземних робототехнічних комплексів — 2023;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 426 836;
- крилатих ракет — 4943;
- кораблів і катерів — 34;
- підводних човнів — два;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 125 358;
- спеціальної техніки — 4462.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.