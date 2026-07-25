Росія за добу втратила 1450 військових: нові дані Генштабу

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 437 550 військових. За останню добу Сили оборони України ліквідували або поранили ще 1450 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Станом на ранок 25 липня загальні бойові втрати російських військ в Україні орієнтовно становлять близько 1 437 550 осіб. За добу цей показник зріс на 1450 військових.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони також знищили сім танків, 11 бойових броньованих машин і 78 артилерійських систем противника.

Крім того, російська армія втратила два засоби протиповітряної оборони, 17 наземних робототехнічних комплексів і 1596 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Також за добу було знищено п’ять крилатих ракет, 571 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, а також вісім одиниць спеціальної техніки.

Загальні втрати противника від 24 лютого 2022 року орієнтовно становлять:

особового складу — близько 1 437 550 осіб;

танків — 12 208;

бойових броньованих машин — 25 011;

артилерійських систем — 46 724;

реактивних систем залпового вогню — 1968;

засобів ППО — 1518;

літаків — 439;

гелікоптерів — 354;

наземних робототехнічних комплексів — 2023;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 426 836;

крилатих ракет — 4943;

кораблів і катерів — 34;

підводних човнів — два;

автомобільної техніки та автоцистерн — 125 358;

спеціальної техніки — 4462.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.