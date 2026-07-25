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        Росія за добу втратила 1450 військових: нові дані Генштабу

        Віктор Алєксєєв
        25 Липня 2026 07:01
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        Ілюстративне фото / Фото бригади “Хижак” патрульної поліції
        Ілюстративне фото / Фото бригади “Хижак” патрульної поліції

        Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 437 550 військових. За останню добу Сили оборони України ліквідували або поранили ще 1450 окупантів.

        Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

        Станом на ранок 25 липня загальні бойові втрати російських військ в Україні орієнтовно становлять близько 1 437 550 осіб. За добу цей показник зріс на 1450 військових.

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        За даними Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони також знищили сім танків, 11 бойових броньованих машин і 78 артилерійських систем противника.

        Крім того, російська армія втратила два засоби протиповітряної оборони, 17 наземних робототехнічних комплексів і 1596 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

        Також за добу було знищено п’ять крилатих ракет, 571 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, а також вісім одиниць спеціальної техніки.

        Загальні втрати противника від 24 лютого 2022 року орієнтовно становлять:

        • особового складу — близько 1 437 550 осіб;
        • танків — 12 208;
        • бойових броньованих машин — 25 011;
        • артилерійських систем — 46 724;
        • реактивних систем залпового вогню — 1968;
        • засобів ППО — 1518;
        • літаків — 439;
        • гелікоптерів — 354;
        • наземних робототехнічних комплексів — 2023;
        • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 426 836;
        • крилатих ракет — 4943;
        • кораблів і катерів — 34;
        • підводних човнів — два;
        • автомобільної техніки та автоцистерн — 125 358;
        • спеціальної техніки — 4462.

        У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.


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