Росія втратила за добу 1330 військових, загальні втрати перевищили 1,43 млн осіб — Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили близько 1330 російських військовослужбовців. Загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно сягнули 1 433 230 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За добу українські військові також знищили два російські танки, чотири бойові броньовані машини та 57 артилерійських систем.

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Крім того, російська армія втратила три реактивні системи залпового вогню, 11 наземних робототехнічних комплексів і 1610 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Також знищено 355 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і дев’ять одиниць спеціальної техніки.

Загальні втрати Росії станом на 22 липня 2026 року становлять:

особового складу — близько 1 433 230 осіб;

танків — 12 163;

бойових броньованих машин — 24 982;

артилерійських систем — 46 492;

РСЗВ — 1958;

засобів ППО — 1513;

літаків — 438;

гелікоптерів — 354;

наземних робототехнічних комплексів — 1981;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 421 900;

крилатих ракет — 4933;

кораблів і катерів — 34;

підводних човнів — два;

автомобільної техніки та автоцистерн — 123 702;

спеціальної техніки — 4450.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.