Українські військові завдали ударів по пунктах управління дронами РФ

20 липня та в ніч проти 21 липня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російської армії. Серед цілей — радіолокаційна станція «Буссоль-С», склади та пункти управління безпілотниками, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, українські військові завдали удару по радіолокаційній станції «Буссоль-С» у районі Хорлів Херсонської області.

У Генштабі пояснили, що станція «Буссоль-С» призначена для виявлення, супроводу та визначення координат надводних морських цілей. Вона підвищує ефективність контролю прибережної акваторії підрозділами берегової охорони та Військово-морського флоту РФ.

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Також Сили оборони уразили склад матеріально-технічних засобів російської армії у Давидовському Донецької області та склад боєприпасів у Кундрючому Луганської області.

Ще одного удару завдали по складу матеріально-технічного забезпечення поблизу Попово-Лежачів у Курській області Росії.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, уражено російські пункти управління БпЛА в районах Комара Донецької області, Кам’янського Запорізької області та села Запоріжжя Донецької області.