На Харківщині після ударів РФ зупинили обладнання на об’єкті Нафтогазу

Протягом останніх трьох днів російські війська цілеспрямовано атакували об’єкти газовидобутку Нафтогазу в Харківській області. Внаслідок ударів виникла пожежа, пошкоджено обладнання та втрачено частину обсягів видобутку, повідомили в компанії.

За інформацією Нафтогазу, в неділю російські війська атакували один із газовидобувних активів компанії в Харківській області. Після удару на об’єкті спалахнула пожежа.

Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання. Пошкоджене обладнання довелося зупинити, через що компанія втратила частину обсягів видобутку газу.

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У понеділок вранці російська армія завдала удару по ще одному об’єкту Нафтогазу. Там зафіксовано численні руйнування, масштаби пошкоджень наразі оцінюють.

У Нафтогазі наголосили, що під час обох атак працівники перебували в укриттях і не постраждали.