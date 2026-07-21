        Економіка

        На Харківщині після ударів РФ зупинили обладнання на об’єкті Нафтогазу

        Віктор Алєксєєв
        21 Липня 2026 11:08
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        У Нафтогазі повідомили про втрату частини видобутку після російських атак / Фото: Нафтогаз
        У Нафтогазі повідомили про втрату частини видобутку після російських атак / Фото: Нафтогаз

        Протягом останніх трьох днів російські війська цілеспрямовано атакували об’єкти газовидобутку Нафтогазу в Харківській області. Внаслідок ударів виникла пожежа, пошкоджено обладнання та втрачено частину обсягів видобутку, повідомили в компанії.

        За інформацією Нафтогазу, в неділю російські війська атакували один із газовидобувних активів компанії в Харківській області. Після удару на об’єкті спалахнула пожежа.

        Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання. Пошкоджене обладнання довелося зупинити, через що компанія втратила частину обсягів видобутку газу.

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        У понеділок вранці російська армія завдала удару по ще одному об’єкту Нафтогазу. Там зафіксовано численні руйнування, масштаби пошкоджень наразі оцінюють.

        У Нафтогазі наголосили, що під час обох атак працівники перебували в укриттях і не постраждали.


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