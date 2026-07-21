СБУ та поліція запобігли масштабному теракту в Івано-Франківську

Поліція та Служба безпеки України запобігли масштабному теракту в Івано-Франківську, який, за даними правоохоронців, готували російські спецслужби. Два саморобні вибухові пристрої мали спрацювати на паркінгу та біля житлового будинку, повідомила поліція Івано-Франківської області.

За даними поліції Івано-Франківщини, російські спецслужби залучили до підготовки теракту місцевого жителя. Його завербували через один із Telegram-каналів, де пропонували «легкий заробіток».

Чоловік отримував від куратора покрокові інструкції щодо підготовки злочину, вибору місця для виготовлення вибухових пристроїв, конспірації та подальшого розміщення вибухівки.

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Російські спецслужби готували подвійний вибух в Івано-Франківську / Фото: Нацполіція, СБУ

Кожен із двох саморобних вибухових пристроїв планували спорядити приблизно шістьма кілограмами вибухової речовини та великою кількістю металевих елементів для збільшення радіуса ураження.

Одну вибухівку мали закласти на паркінгу, іншу — поблизу входу до житлового будинку. Другий вибух планували здійснити після того, як на місце першого прибудуть поліцейські, рятувальники та медики.

У поліції заявили, що таким чином російські спецслужби прагнули завдати максимальної шкоди та спричинити масові жертви серед цивільних і працівників екстрених служб.

Контррозвідка СБУ викрила задум ще на етапі планування. Після цього потенційного виконавця залучили до роботи проти російських спецслужб.

Під час документування злочину вибухотехніки поліції Івано-Франківської області разом зі співробітниками СБУ забезпечували технічний супровід спецоперації, досліджували конструкцію вибухових пристроїв та оцінювали їхню потенційну уражаючу дію.

За висновками вибухотехніків, детонація двох саморобних вибухових пристроїв могла призвести до численних жертв.

У поліції закликали громадян повідомляти правоохоронцям про підозрілі пропозиції «легкого заробітку» та сумнівні завдання.