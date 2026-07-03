Підозрювана могла маскуватися під чоловіка: нові подробиці замаху на Єрмолаєва в Монако

Правоохоронці Монако ідентифікували підозрювану у справі про вибух, унаслідок якого був поранений український бізнесмен Вадим Єрмолаєв та члени його родини.

Про це повідомляє BFM TV.

За даними телеканалу, підозрювану локалізували в одній із європейських країн. Йдеться не про Монако і не про Францію. На запит судової влади Монако вже активована міжнародна співпраця.

Реклама

Реклама

BFM TV пише, що особа, яку підозрюють у встановленні сумки-пастки, є жінкою. За даними видання, слідчі не виключають, що вона могла маскуватися так, щоб виглядати як чоловік.

За інформацією телеканалу, у день вибуху підозрювана могла кілька разів проводити розвідку біля місця майбутнього нападу. Незадовго до 21:00 вона, за версією слідства, помітила українську родину в районі площі Мулен і почала стежити за нею.

Після цього підозрювана нібито випередила родину, підійшла до входу в будинок, піднялася сходами та залишила там сумку-пастку. Потім вона швидко залишила місце, але озирнулася, щоб переконатися, що родина заходить до будівлі.

За даними BFM TV, першим до будинку зайшов 13-річний хлопчик, який був поранений під час вибуху.

Телеканал повідомляє, що вибуховий пристрій нібито привели в дію дистанційно, коли поруч із сумкою проходила Анна Насобіна, супутниця Вадима Єрмолаєва. Її стан, за інформацією видання, залишається критичним.

Проти підозрюваної, яка перебуває в розшуку, видали європейський ордер на арешт. Також очікується, що її оголосять у розшук через Інтерпол.

У справі відкрито судове розслідування за статтями про замах на вбивство та співучасть, розміщення вибухового пристрою в громадському місці з кримінальним наміром, а також участь у злочинному угрупованні.

За даними BFM TV, у розслідуванні працюють троє слідчих суддів.

Серед основних версій слідство розглядає організовану злочинність або іноземне втручання.

Вибух у Монако стався 29 червня. Раніше повідомлялося, що внаслідок інциденту тяжкі поранення дістали троє людей.