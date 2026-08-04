FT: У FIFA посилюється бунт проти Інфантіно

Генеральний секретар FIFA Маттіас Графстрем різко розкритикував провалену спробу залучити зовнішніх інвесторів до комерційного бізнесу організації. За його словами, ця історія спричинила «хаос» усередині керівного органу світового футболу.

Про це пише Financial Times із посиланням на внутрішню службову записку Графстрема співробітникам FIFA.

Йдеться про план створити окрему комерційну структуру FIFA Forward Enterprise вартістю близько 20 млрд доларів. Президент FIFA Джанні Інфантіно мав намір продати інвесторам 20% компанії та залучити приблизно 4 млрд доларів для розподілу між членами організації.

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Графстрем назвав події навколо проєкту «гідними осуду», а сам план — складним для розуміння та прийняття. Він також заявив, що вдячний за відмову від угоди.

Раніше операційний директор FIFA Кевін Ламур заявив, що його та інших керівників «ввели в оману». Він назвав ініціативу «проєктом однієї людини».

Керівник глобального розвитку футболу FIFA Арсен Венгер також заявив, що не брав участі у підготовці плану. За його словами, відмова від угоди була «абсолютно необхідною», оскільки FIFA має залишатися незалежною, прозорою та служити інтересам футболу.

Минулого тижня на знак протесту з посади пішов радник Інфантіно Карлос Кордейро, який раніше працював у Goldman Sachs.

Інфантіно відмовився від угоди після міжнародної критики та закликів до зміни керівництва FIFA. УЄФА заявила, що «втратила довіру» до нинішнього керівництва організації.

Конфедерація футболу Північної, Центральної Америки та Карибського басейну (КОНКАКАФ) назвала план «одностороннім і кричущим прикладом неналежного управління» та закликала провести повний перегляд керівництва FIFA.

Графстрем зазначив, що останній тиждень став «надзвичайним і складним» для співробітників організації. Водночас він наголосив, що окремі керівники та кризові епізоди змінюються, тоді як FIFA, її місія та відповідальність перед світовим футболом залишаються.