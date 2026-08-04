Українські рятувальники розпочали гасіння масштабних лісових пожеж у Франції

Український зведений загін ДСНС розпочав виконання завдань із ліквідації масштабних лісових пожеж у Франції. Рятувальникам доручили не допустити поширення вогню на кінний центр і захистити молоді лісові насадження.

Про це повідомили в ДСНС України.

Перед початком робіт українські рятувальники зустрілися з генералом Фредеріком Турнея, який відповідає за питання цивільного захисту в Європейському Союзі.

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Після наради в командному пункті з ліквідації пожежі для загону визначили ділянки роботи та поставили перші оперативні завдання.

Українські рятувальники працюють разом із французькими колегами. Ліквідація лісових пожеж триває.

Нагадаємо, 31 липня українські рятувальники вирушили до Франції, щоб допомогти у боротьбі з масштабними лісовими пожежами.

Це перша місія української команди з надання допомоги державі-члену Європейського Союзу в межах Механізму цивільного захисту ЄС. До складу зведеного підрозділу увійшли 70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки: 10 пожежних автоцистерн, два вантажні автомобілі, медичний автомобіль та автобуси для перевезення особового складу.