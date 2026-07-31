Україна направила до Франції 70 рятувальників для ліквідації лісових пожеж

31 липня до Франції вирушив зведений загін українських рятувальників для допомоги у боротьбі з лісовими пожежами. До його складу увійшли 70 рятувальників і 15 спеціалізованих автомобілів.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Загін направили за дорученням президента України Володимира Зеленського та в межах Механізму цивільного захисту ЄС.

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Напередодні міністр внутрішніх справ України провів онлайн-розмову з очільником МВС Франції Лораном Нуньєсом. Сторони обговорили деталі роботи української команди рятувальників у Франції.

“Також у разі додаткової потреби ми готові скерувати на допомогу у гасінні лісових пожеж авіацію ДСНС. Рятувальники ДСНС мають унікальний досвід роботи в надскладних умовах. Щодня вони ліквідовують наслідки російських атак, гасять масштабні пожежі, проводять пошуково-рятувальні операції та працюють у зонах постійної небезпеки”, — зазначили в МВС.

Нагадаємо, пожежа, яка з 22 липня вирує в департаменті Жиронда у Франції, охопила близько 42 тисяч гектарів. Через загрозу вогню евакуювали близько 224 тисяч людей, а до гасіння залучили понад 3300 пожежників.

Лісові пожежі на південному заході Франції наблизилися до підприємств, де виробляють ракетні двигуни та зберігають вибухонебезпечні речовини. За даними Le Monde, щонайменше сім із 35 об’єктів класу Seveso в департаменті Жиронда розташовані поблизу пожежі або в евакуйованих населених пунктах. Найбільше занепокоєння викликають заводи ArianeGroup і Roxel. Частину об’єктів евакуювали, а навколо підприємств посилили протипожежні заходи.