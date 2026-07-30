Антициклон принесе Україні суху та спекотну погоду до +34°

В останній день липня в Україні очікується суха, малохмарна та спекотна погода. У більшості регіонів температура вдень становитиме +25…+30°, а на крайньому заході підніметься до +34°.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Погоду 31 липня визначатиме антициклон — область високого атмосферного тиску. Водночас із Західної Європи в Україну почне надходити тепле повітря, тому денна температура підвищиться.

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По всій країні прогнозують невелику хмарність, без опадів. Вітер буде змінних напрямків, швидкістю 3–8 м/с.

Уночі температура становитиме +12…+17°, удень — +25…+30°. На крайньому заході повітря прогріється до +34°.

Погода в Києві та області

У Києві та Київській області 31 липня також буде без опадів і з невеликою хмарністю.

Температура по області вночі становитиме +12…+17°, удень — +25…+30°. У столиці вночі очікується +15…+17°, удень — +27…+29°.

Попередження для Харківщини

Укргідрометцентр попередив про небезпечне гідрологічне явище на Харківщині.

З 31 липня до 2 серпня на ділянці Сіверського Дінця від нижнього б’єфа Печенізького водосховища до Чугуєва очікується подальше підвищення рівня води на 0,2–0,5 метра.

Можливе збільшення шару затоплення заплави біля водосховища та вихід води на понижені ділянки в районі Чугуєва. Оголошено перший, жовтий, рівень небезпеки.

У низці регіонів зросте пожежна небезпека

З 31 липня до 2 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Вінницькій і Черкаській областях, а також у Криму.

1–2 серпня високий рівень пожежної небезпеки також прогнозують у Рівненській, Кіровоградській та Чернігівській областях.