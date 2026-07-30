Фіктивні бронювання, втручання в “Оберіг” і побиття: що виявило ДБР під час масштабної операції у ТЦК

Державне бюро розслідувань оприлюднило перші результати загальнодержавної спецоперації «Чесний призов», яка проходить у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Слідчі перевіряють можливі корупційні схеми, фальсифікації, незаконне насильство та інші зловживання, що могли шкодити мобілізації.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

«Чесний призов»: ДБР повідомило про перші результати масштабної операції у ТЦК / Фото: ДБР

Слідчі дії одночасно проводять у різних регіонах України в межах низки кримінальних проваджень. Працівники Бюро перевіряють діяльність посадовців ТЦК та СП, а також їхні можливі зв’язки з посередниками, підприємцями й іншими особами, які могли допомагати військовозобов’язаним уникати передбачених законом процедур.

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Втручання у реєстр «Оберіг» у Києві

У Києві правоохоронці викрили ймовірне незаконне втручання у реєстр військовозобов’язаних «Оберіг».

За версією слідства, за гроші чоловікам змінювали місце військового обліку, скасовували статус порушника або розшуку та створювали фіктивні записи про проходження необхідних процедур.

Вартість таких «послуг» могла сягати кількох тисяч доларів.

Фіктивне бронювання за $8 тисяч на Кіровоградщині

У Кіровоградській області працівники ДБР затримали посадовця ТЦК та поліцейського.

Їх підозрюють у вимаганні з підприємців щомісячної плати за невжиття заходів щодо мобілізації працівників. Крім того, за $8 тисяч вони нібито пропонували оформити фіктивне бронювання.

Маніпуляції з обліком на Дніпропетровщині та Харківщині

На Дніпропетровщині та Харківщині слідчі перевіряють можливі маніпуляції з військовим обліком і штучне завищення показників мобілізації.

За даними ДБР, до системи «Оберіг» могли вносити недостовірну інформацію. Зокрема, як новопризваних нібито обліковували чоловіків, які вже тривалий час проходили військову службу.

Також перевіряються факти безпідставної видачі повісток і переведення військовослужбовців із бойових частин до ТЦК та СП.

ДБР перевіряє факти насильства

Окремим напрямом спецоперації стала протидія незаконному насильству та можливому приховуванню таких злочинів.

На Київщині повідомили про підозру начальнику відділу ТЦК. За версією слідства, він знав про побиття цивільних своїм підлеглим, однак не повідомив про це правоохоронців.

Слідчі також перевіряють можливе оформлення фіктивних висновків військово-лікарських комісій, незаконне зняття з військового обліку, внесення даних про службу в неіснуючих військових частинах, вимагання грошей та інші службові зловживання.

У ДБР зазначили, що такі епізоди можуть мати міжрегіональний характер і стосуватися значної кількості військовозобов’язаних.

Операція триває

Спецоперація «Чесний призов» залишається в активній фазі. Правоохоронці продовжують обшуки, аналізують вилучені документи та цифрові носії, встановлюють повне коло причетних і закріплюють докази.

Остаточні результати, кількість повідомлених підозр та інші процесуальні рішення ДБР обіцяє оприлюднювати поетапно — після завершення відповідних слідчих дій.