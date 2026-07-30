Зеленський заявив про нові рішення проти російських ударів балістикою

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом, під час якої обговорили протидію російським ударам балістичними ракетами, ситуацію на фронті та подальші далекобійні операції. За підсумками зустрічі визначили технологічні й асиметричні заходи, які мають посилити захист України.

Про це повідомив Володимир Зеленський за результатами доповідей Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка, Євгенія Хмари та Павла Паліси.

За словами президента, учасники наради детально розглянули виклики, пов’язані з російською тактикою застосування балістичних ракет, а також можливості протидіяти їй на військовому та дипломатичному рівнях.

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«Визначили рішення і технологічні кроки, асиметричні заходи, які можуть дати Україні більше захисту», — зазначив Зеленський.

Ситуація біля Слов’янська та Костянтинівки

Окремо військове керівництво доповіло про становище на фронті, насамперед у районах Слов’янська та Костянтинівки.

Також обговорили роботу українського експортного морського коридору, вже реалізовані заходи та подальший план дій на цьому напрямку.

Зеленський подякував військовим і підрозділам, залученим до виконання плану українських «далекобійних санкцій» проти Росії.

Україна оновила пріоритети далекобійних ударів

Президент повідомив, що триває українська операція «мідстрайків» проти російських сил і позицій на тимчасово окупованій території України, зокрема в Криму.

Під час наради оновили список першочергових цілей для таких ударів.

Зеленський також доручив головнокомандувачу ЗСУ посилити інформування та координацію з військовим керівництвом держав регіону.

Команди Міністерства оборони та Офісу президента працюватимуть із європейськими партнерами, які можуть допомогти Україні з постачанням ракет для систем протиповітряної оборони.

Генштаб готує системні зміни

За словами Зеленського, Генеральний штаб ЗСУ готує низку системних змін, які мають покращити оцінювання ситуації на першій лінії фронту та прискорити реагування на її зміни.

Зміни також повинні надати бригадам більше можливостей для ефективної протидії російській штурмовій активності.

Президент подякував українським підрозділам, які утримують позиції та не дозволяють російській армії досягати поставлених перед нею цілей.