Росія внесла засновника Telegram Павла Дурова до переліку “терористів і екстремістів”

Засновника месенджера Telegram Павла Дурова внесли до російського переліку «терористів і екстремістів».

Про це 30 липня повідомили російські ЗМІ з посиланням на оновлений реєстр Росфінмоніторингу.

Відповідний перелік оприлюднюється на офіційному сайті російської Федеральної служби з фінансового моніторингу. До нього включають фізичних та юридичних осіб, яких російська влада вважає причетними до екстремістської діяльності або тероризму.

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Внесення до реєстру передбачає значні обмеження на користування банківськими рахунками та іншими активами в Росії. Фінансові установи мають блокувати кошти фігурантів переліку, за винятком окремих дозволених законом операцій.

Дурова звинуватили у «сприянні тероризму»

Напередодні, 29 липня, Федеральна служба безпеки РФ повідомила, що Павлу Дурову заочно висунули обвинувачення за статтею про сприяння терористичній діяльності та оголосили його в міжнародний розшук.

Російська спецслужба стверджує, що адміністрація Telegram не видаляла канали, чати й ботів, які нібито використовувалися для підготовки диверсій, атак і кіберзлочинів у Росії. Зокрема, ФСБ згадувала сервіс знайомств «Дайвинчик/Leo».

До появи Дурова у реєстрі російські юристи припускали, що висунення обвинувачення за статтею 205.1 Кримінального кодексу РФ стане підставою для його автоматичного включення до переліку Росфінмоніторингу.

Конфлікт Telegram із російською владою

Кримінальне переслідування Дурова в Росії розпочалося на тлі посилення тиску на Telegram. Із лютого 2026 року російська влада обмежує роботу месенджера, звинувачуючи його адміністрацію у невиконанні вимог щодо видалення контенту та передачі інформації силовим структурам.

Сам Дуров раніше називав справу про «сприяння тероризму» приводом для подальших обмежень Telegram і заявляв, що російська влада намагається придушити свободу слова та право на приватність.