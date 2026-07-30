“Ніколи не збирався в політику”: Федоров висловився про рейтинги та своє майбутнє

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не вважає себе політиком і раніше не планував політичної кар’єри. Остаточне рішення щодо подальшої роботи він обіцяє ухвалити після завершення нинішньої політичної кризи.

Про це Михайло Федоров сказав в інтерв’ю “Українській правді”.

Ексміністр зазначив, що після звільнення йому пропонували кілька посад, зокрема віцепрем’єрські, однак він відмовився від варіантів, які не давали реальних інструментів для впливу на результат.

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“Я не ставив ніякого ультиматуму. Мені запропонували посади, я сказав: “Ні, дякую, я буду працювати тоді в іншому полі”. А якщо ви хочете, щоб я був потрібен для реалізації візії війни, то тоді як міністр оборони я зможу це продовжити і досягнути результату, який декларував”, — заявив Федоров.

За його словами, віцепрем’єр без власного міністерства фактично має функції радника, але не може самостійно сформувати команду чи безпосередньо відповідати за реалізацію рішень. Саме тому такі пропозиції він назвав декоративними.

Говорячи про політичні амбіції, Федоров наголосив, що досі сприймає себе передусім як менеджера, а не політика.

“Чесно, я не відчуваю себе політиком. Я все-таки менеджер, який будує складні системи, керує і бачить результат. Я точно буду будувати щось, що впливатиме на те, щоб ми закінчили цю війну. Який конкретно це буде шлях, думаю, зрозумію після того, коли всі події, які сьогодні відбуваються, матимуть логічне завершення”, — сказав він.

Федоров також заявив, що протести після його звільнення стали для нього несподіваними. За його словами, учасники акцій говорили не лише про нього, а й про реформи, боротьбу з корупцією, прозорість рішень і необхідність діалогу влади із суспільством.

Якщо діалог із президентом остаточно припиниться, ексміністр планує обрати один із варіантів подальшої діяльності та сформувати конкретний план роботи. Після цього він має намір публічно оголосити про своє рішення та, за потреби, почати збирати команду.

Відповідаючи на запитання про можливі президентські амбіції та зростання рейтингу, Федоров заявив, що це не було частиною його планів.

“І мітинги, і рейтинги, і рівень довіри — це все неочікувано і це те, що я не планував ще кілька тижнів тому. Я ніколи не збирався в політику. У моєму житті нічого не змінилося з рейтингами: сьогодні вони такі, завтра інші. Я тільки відчуваю відповідальність за те, щоб країна вийшла з цієї кризи сильнішою”, — наголосив він.