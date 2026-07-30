        Події

        Троє дітей загинули внаслідок ракетного удару РФ по Дніпропетровщині

        Галина Шподарева
        30 Липня 2026 08:04
        читать на русском →
        Рятувальники на місці ракетного удару по селу Радушне / Фото: Дніпропетровська ОВА
        Рятувальники на місці ракетного удару по селу Радушне / Фото: Дніпропетровська ОВА

        30 липня внаслідок російського ракетного удару по Дніпропетровській області загинули шестеро людей, серед них троє дітей. Ще восьмеро людей дістали поранення.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та в ДСНС України.

        У селищі Радушне Криворізького району ракетний удар повністю зруйнував два приватні будинки та пошкодив ще п’ять.

        Реклама
        Реклама

        Загинули шестеро людей, серед них троє дітей — шестирічна дівчинка та хлопці 11 і 17 років. Восьмеро людей дістали поранень. 84-річна жінка госпіталізована у важкому стані. 49-річна жінка, хлопчики 6 і 15 років доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості. Інші лікуватимуться амбулаторно.

        Надзвичайники дістали з-під завалів зруйнованого будинку двох дітей. Під уламками можуть залишатися ще п’ятеро людей, пошуково-рятувальні роботи тривають. На місцях влучань спалахнули пожежі, які рятувальники вже ліквідували.

        У Нікопольському районі російські безпілотники атакували Нікополь, Червоногригорівську, Мирівську та Марганецьку громади. Пошкоджено автозаправну станцію. Постраждали 26-річний чоловік і 37-річна жінка.

        Ліквідація наслідків удару по Дніпропетровщині 30 липня / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov