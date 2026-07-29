На Одещині командир військової частини залучив 83 бійців до будівництва свого будинку

На Одещині затримали командира військової частини, якого підозрюють у залученні 83 підлеглих військовослужбовців до будівництва власного будинку. Роботи проводилися у службовий час, а для перевезення матеріалів використовували військовий транспорт.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, упродовж травня—липня 2026 року військовослужбовці за вказівкою командира будували приватний будинок та інші споруди на земельній ділянці, що належить йому в Подільському районі Одеської області.

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Зазначається, що 83 військових, одягнені у форму, виконували будівельні роботи у службовий час. Таким чином їх фактично незаконно усунули від виконання бойових завдань та інших обов’язків військової служби.

Для доставки будівельних матеріалів використовували, зокрема, військовий вантажний транспорт. За інформацією слідства, майор разом із дружиною регулярно приїжджали на об’єкт і контролювали перебіг будівництва.

Правоохоронці затримали командира 28 липня. Йому повідомили про підозру за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади.

Командиру загрожує до 12 років за використання військових на власному будівництві / Фото: Спеціалізована прокуратура Південного регіону

Прокуратура готує клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють усі обставини справи.