Не активує більшість мін і долає майже 100 км: ЗСУ отримали унікальний електромотоцикл

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах України перший український повнопривідний електромотоцикл МУЛ.Е. Він може майже 100 км рухатися на одному заряді, заряджати FPV-дрони й засоби зв’язку, а завдяки низькому тиску на поверхню не активує більшість мін для автомобільної та броньованої техніки.

Про це повідомили в Міноборони.

МУЛ.Е створили на українському підприємстві, що спеціалізується на виробництві продукції військового призначення. Конструкцію електромотоцикла розробили відповідно до запитів військовослужбовців, які виконують завдання в умовах сучасної війни. Під час створення інженери реалізували низку технічних рішень, яких немає у традиційних військових мотоциклах із двигунами внутрішнього згоряння.

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Електромотоцикл призначений для перевезення особового складу зі зброєю, малогабаритних вантажів, евакуації поранених, а також пересування дорогами з різним покриттям і бездоріжжям. Під час випробувань МУЛ.Е підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики та можливості для виконання військових завдань.

Особливості МУЛ.Е:

унікальна конструкція повного приводу 2×2;

підвищена живучість (2 незалежні двигуни);

малопомітність/безшумність застосування;

високопродуктивні електродвигуни;

малий час розгортання/згортання;

тривалий час автономної роботи;

значний запас ходу;

висока мінна стійкість завдяки низькому тиску на поверхню;

висока максимальна швидкість.

Також електромотоцикл може буксирувати причіп із вантажем. Повного заряду акумуляторів вистачає майже на 100 км шляху. Після розрядження транспорт не зупиняється, адже на його рамі встановлений знімний бензиновий генератор, який заряджає штатні акумулятори.

Цей генератор можна використовувати як окреме джерело живлення для:

зарядки акумуляторних батарей телефонів, засобів звʼязку, FPV-дронів;

забезпечення електроживлення підрозділу в польових умовах.

Завдяки повному приводу та широким позашляховим шинам МУЛ.Е здатний рухатися складним бездоріжжям, піском, розмитими дорогами, заболоченою місцевістю та глибоким снігом. Через низький тиск на поверхню, який можна порівняти з навантаженням від ноги піхотинця, електромотоцикл не активує більшість мін, призначених для ураження автомобільної та броньованої техніки.