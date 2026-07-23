Федоров відмовився від пропозицій Зеленського: наполягає на поверненні в Міноборони

Ексміністр оборони Михайло Федоров відмовився від запропонованих президентом України Володимиром Зеленським варіантів продовження роботи в іншому статусі. Він заявив, що погодиться лише на посаду міністра оборони.

Про це він заявив у коментарі журналістам, пише Суспільне.

Федоров зазначив, що вдячний Зеленському за запропоновані варіанти роботи у держсекторі.

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“Але сьогодні в державі є лише три посади, які, окрім військових на полі бою, реально визначають хід війни, — Президент України, Міністр оборони та Головнокомандувач Збройних сил України”, — заявив він.

Федоров наголосив, що саме тому не погоджується на жодну іншу посаду, окрім посади Міністра оборони. За його словами, інші посади не дають реальних повноважень для боротьби з корупцією в закупівлях, завершення трансформації армії та реалізації асиметричних дій проти ворога.

“Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати й реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні й безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони”, — йдеться в заяві.

Федоров також нагадав, що його команда прийшла до Міністерства оборони в січні 2026 року саме на запрошення президента Зеленського та протягом шести місяців реалізовувала план AIR–LAND–ECONOMY.