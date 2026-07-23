Дрон за кілька тисяч доларів уразив російський “Бук” за $50 млн на Донеччині

Уночі 23 липня бійці прикордонного підрозділу “Фенікс” уразили на Донеччині російську зенітно-ракетну установку “Бук-М3”. Вартість знищеної техніки оцінили приблизно у 50 мільйонів доларів.

Про це повідомили у Головному відділі безпілотних авіаційних систем Державної прикордонної служби України (ДПСУ) “Фенікс”.

Зенітно-ракетну установку “Бук-М3” виявили та уразили під час руху. Російські військові перекидали техніку ближче до фронту, не маскуючи її.

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Українські військові для удару використали дрон вартістю кілька тисяч доларів. Вартість ураженої російської техніки становить близько 50 мільйонів доларів.

У «Феніксі» заявили, що після удару установка більше не становить загрози.