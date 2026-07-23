Через російські атаки судна тимчасово не заходять до українських портів

Через російські атаки судна тимчасово припинили заходити до українських портів. Водночас про повну блокаду морського експорту наразі не йдеться.

Про це під час спілкування з журналістами заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє Суспільне.

За його словами, у вівторок до українських портів зайшли чотири-п’ять суден, однак наступного дня рух повністю зупинився. Таке рішення ухвалили судновласники.

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Висоцький зазначив, що уряд працює над забезпеченням стабільної роботи морського коридору.

Напередодні заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що експорт українського зерна через порти Великої Одеси фактично призупинився через безпекову ситуацію.

«Фактично можемо сказати, що в нас частково зупинився експорт через Велику Одесу. Це, звичайно, негативно впливає на подальший експортний маркетинговий рік», — сказав Марчук.

За його словами, у липні Україна планувала експортувати морем понад 2,5 млн тонн зерна, однак фактичні обсяги становлять трохи більше ніж 1 млн тонн.

Марчук попередив, що якщо роботу морського коридору не вдасться відновити найближчими місяцями, аграрний сектор може зіткнутися з дефіцитом коштів, нестачею місць для зберігання врожаю та ризиком банкрутств.