Лора Лумер відвідала пошкоджену Києво-Печерську лавру та заявила, що Україна не оплачувала її поїздку

Американська блогерка Лора Лумер відвідала Києво-Печерську лавру та оглянула Успенський собор, який після удару 15 червня втратив понад 80% покрівлі. Вона також побувала біля інших пошкоджених об’єктів заповідника.

Відео з відвідин Лумер опублікувала в соцмережі X, повідомляє Суспільне.

«Путін завдав дронового удару по Ісусу Христу. Ожилий Рейх і Росія не хочуть, щоб ви побачили це відео…» — написала блогерка.

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Putin droned Jesus Christ.



The Woke Reich and Russia don’t want you to see this video… pic.twitter.com/ehWxy0lRqe — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 22, 2026

Згодом Лумер окремо заявила, що уряд України не оплачував її поїздку.

«Для тих, хто запитує: ні, уряд України не платив за мою поїздку до України», — написала вона в X.

Лумер також заявила, що у своїй програмі виступає проти того, що називає «Woke Reich», та звинуватила його представників у спробах знищити рух Дональда Трампа у США, поширенні пропаганди, антиамериканських настроїв та ненависті до євреїв в інтернеті.

За її словами, американські обрані посадовці не хочуть реагувати на цю ситуацію, тоді як Республіканська партія залишається розколотою.

«Настав час людям прокинутися і побачити, що відбувається, перш ніж ми втратимо всю нашу країну», — написала Лумер.

Під час відвідин Лаври її супроводжували віцепрем’єр-міністерка з питань гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко.

Thank you for giving me such a beautiful tour of the Lavra. @BerezhnaT told me she gave birth in a bomb shelter to her daughter 7 months ago because the Russians were bombing Kiev. I was able to see Russia’s attack on Christianity up close at the Lavra, among some incredible… https://t.co/nrvEG4Ktvr pic.twitter.com/JLiBAQ3dsC — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 23, 2026

Кислиця назвав відвідування пошкодженої Лаври сильним і зворушливим досвідом.

«Було цікаво поспілкуватися з Лорою Лумер, а потім поїхати до Києво-Печерської лаври в середу. Бачити вперше — чи для мене вже вкотре — як Путін завдав удару дроном по серцю християнства — це дуже сильний і зворушливий досвід. Дякую Лорі Лумер за проявлену ініціативу та поїздку в Україну зараз», — написав він.

У Національному заповіднику повідомили, що Лумер показали Вежу Івана Кущника, будівлю Мистецького арсеналу та Успенський собор, пошкоджені внаслідок російської атаки 15 червня.

Блогерці також розповіли про роботи, проведені для порятунку собору. Вона оглянула виставку про історію його руйнування і відродження, відвідала Трапезну церкву та оглядовий майданчик.

На виставці «Відроджений Всесвіт» гостям показали відреставровані реліквії з фондової колекції заповідника, які вдалося врятувати попри руйнування.

12 липня американська ультраправа активістка, блогерка та соратниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер припустила, що сенатора Ліндсі Грема могли отруїти представники Росії або Ірану. Вона закликала ФБР провести окрему токсикологічну експертизу, однак жодних доказів насильницької смерті сенатора наразі не оприлюднено.