Сили оборони знешкодили 156 ворожих цілей, зафіксовано влучання на 9 локаціях

У ніч на 23 липня (з 18:00 22 липня) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М, п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 168 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 154 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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“Зафіксовано влучання балістичної та трьох керованих авіаційних ракет, 7 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.