        Кримінал

        На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинув чоловік, семеро людей постраждали

        Віктор Алєксєєв
        23 Липня 2026 07:15
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        Росія атакувала громади Сумщини дронами, авіабомбами та артилерією / Фото: Нацполіція
        Росія атакувала громади Сумщини дронами, авіабомбами та артилерією / Фото: Нацполіція

        Впродовж минулої доби російські війська атакували Сумську область керованими авіабомбами, мінометами, артилерією та безпілотниками різних типів. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще семеро постраждали.

        Про це повідомила Національна поліція України.

        У Сумській громаді російські війська атакували Суми ударними безпілотниками. Постраждали двоє чоловіків.

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        У Білопільській громаді внаслідок удару БпЛА поранення отримали 53-річний чоловік та 68-річна жінка.

        У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу загинув чоловік.

        У Березівській громаді російський безпілотник влучив у господарчу будівлю. Постраждала 62-річна жінка.

        У Великописарівській громаді внаслідок атаки російського дрона поранення отримав 44-річний чоловік.

        У Садівській громаді після удару безпілотника до медичного закладу звернувся 51-річний чоловік.

        На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

        За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.


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