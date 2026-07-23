На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинув чоловік, семеро людей постраждали

У Садівській громаді після удару безпілотника до медичного закладу звернувся 51-річний чоловік.

Впродовж минулої доби російські війська атакували Сумську область керованими авіабомбами, мінометами, артилерією та безпілотниками різних типів. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще семеро постраждали.