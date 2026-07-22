Трамп схвалив ядерну угоду, яка може дозволити Саудівській Аравії збагачувати уран, — AP

Президент США Дональд Трамп схвалив угоду із Саудівською Аравією, яка може дозволити королівству збагачувати уран для цивільної ядерної програми. Домовленість розрахована на 30 років і передбачає участь американських компаній.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на двох поінформованих співрозмовників.

За їхніми словами, рішення ще офіційно не оголосили. Угода може передбачати будівництво в Саудівській Аравії підприємства зі збагачення урану після спільного дослідження США та королівства. До розвитку ядерної програми планують залучити американські компанії.

Реклама

Реклама

Документ мають передати на розгляд Конгресу США. Там він може зіткнутися з опором законодавців, які побоюються, що дозвіл Саудівській Аравії самостійно збагачувати уран спричинить новий виток ядерного поширення та конкуренції.

Саудівська Аравія є членом Міжнародного агентства з атомної енергії. Водночас, за словами одного зі співрозмовників AP, угода, ймовірно, не передбачатиме приєднання до Додаткового протоколу МАГАТЕ, який дозволив би проводити посилений моніторинг, перевірки та верифікацію.

Очікуване оголошення відбувається на тлі війни проти Ірану, яку розпочали США та Ізраїль, зокрема з метою знищити можливості Тегерана створити ядерну зброю. Іран наполягає, що його програма зі збагачення урану має мирний характер.

Досягти ядерної угоди з королівством і передати йому американські технології намагалися як Трамп, так і колишній президент США Джо Байден. Експерти з нерозповсюдження попереджають, що поява центрифуг у Саудівській Аравії може відкрити шлях до створення військової ядерної програми. Наслідний принц Мухаммед бін Салман раніше допускав такий крок, якщо Іран отримає атомну бомбу.

Саме збагачення урану не означає автоматичного створення ядерної зброї, оскільки для цього необхідно опанувати й інші технології. Однак воно відкриває можливість для подальшого переходу до військової програми.

Сусідні Об’єднані Арабські Емірати свого часу уклали зі США угоду щодо будівництва АЕС “Барака”, але відмовилися від збагачення урану. Експерти називали такий підхід “золотим стандартом” для країн, які прагнуть розвивати цивільну атомну енергетику.