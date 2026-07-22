У Харкові з 12 поверху випав підліток: поліція встановлює обставини загибелі хлопця

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За даними поліції, у момент події хлопець перебував у квартирі сам.

“До поліції надійшло повідомлення про падіння неповнолітнього з вікна багатоквартирного будинку в Салтівському районі міста”, — розповіли правоохоронці.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області .