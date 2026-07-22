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        У Харкові з 12 поверху випав підліток: поліція встановлює обставини загибелі хлопця

        Галина Шподарева
        22 Липня 2026 18:57
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        У Харкові підліток загинув після падіння з 12 поверху / Фото: Поліція Харківщини
        У Харкові підліток загинув після падіння з 12 поверху / Фото: Поліція Харківщини

        22 липня у Харкові 16-річний хлопець випав із вікна 12 поверху житлового будинку. Від отриманих травм хлопець загинув.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        “До поліції надійшло повідомлення про падіння неповнолітнього з вікна багатоквартирного будинку в Салтівському районі міста”, — розповіли правоохоронці.

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        За даними поліції, у момент події хлопець перебував у квартирі сам.

        Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють обставини події.

        Слідчі відкрили кримінальне провадження.


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