У Харкові з 12 поверху випав підліток: поліція встановлює обставини загибелі хлопця

22 липня у Харкові 16-річний хлопець випав із вікна 12 поверху житлового будинку. Від отриманих травм хлопець загинув.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
“До поліції надійшло повідомлення про падіння неповнолітнього з вікна багатоквартирного будинку в Салтівському районі міста”, — розповіли правоохоронці.
За даними поліції, у момент події хлопець перебував у квартирі сам.
Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють обставини події.
Слідчі відкрили кримінальне провадження.