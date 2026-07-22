Після війни в Україні військовий збір можуть замінити новим податком: що відомо

В Україні розглядають можливість запровадження податку на відбудову після завершення війни. Він може замінити 5% військовий збір, щоб не допустити скорочення надходжень до бюджету.

Про це йдеться в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику в межах програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

У документі зазначено, що дію 5% ставки військового збору планують продовжити ще на три роки після завершення воєнного стану. Після скасування цього заходу уряд має намір зберегти рівень бюджетних доходів.

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Одним із варіантів названо запровадження податку на відновлення, який замінить військовий збір. Відповідні норми планують включити до законодавства, що регулюватиме перехід від воєнного стану.

Відповідну норму можуть включити до законодавства, що регулюватиме перехід від воєнного стану. У документі не зазначено, якою може бути ставка податку на відбудову та як саме його справлятимуть.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд нещодавно затвердив перший перегляд програми розширеного фінансування для України. Це дозволить спрямувати до державного бюджету 690 млн доларів, а загальний обсяг отриманих у межах програми коштів зросте до 2,2 млрд доларів.

Також МВФ погодив перенесення строків запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців. Відповідний закон має набути чинності у січні 2028 року.