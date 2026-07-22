Антидроновий захист не збудували, а майже 68 млн грн вивели: правоохоронці викрили схему на Миколаївщині

Правоохоронці повідомили про підозру директору приватного підприємства у заволодінні майже 68 млн гривень, виділеними на реконструкцію та антидроновий захист енергетичного об’єкта у Миколаївській області. За даними слідства, компанія отримала аванс, однак роботи так і не розпочала.

Про викриття схеми повідомили СБУ, Офіс генерального прокурора та Національна поліція.

За матеріалами справи, у листопаді 2024 року державне енергетичне підприємство уклало з приватною компанією договір на реконструкцію об’єкта та облаштування його фізичного захисту від безпілотників.

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Загальна вартість робіт становила майже 90 млн гривень. Договір передбачав перерахування підряднику авансу в розмірі близько 80% вартості робіт за умови надання банківської гарантії.

За версією слідства, 37-річний директор компанії, житель Кривого Рогу, отримав майже 68 млн гривень авансового платежу. Водночас правоохоронці вважають, що він разом зі спільниками ще до укладення договору не мав наміру виконувати взяті зобов’язання.

Роботи мали завершити протягом 240 днів після укладення договору, однак підприємство не розпочало будівництво. Антидронові конструкції на енергетичному об’єкті досі не встановлені.

Слідство стверджує, що отримані кошти переказали через низку фінансових операцій на рахунки підконтрольних компаній. У правоохоронних органах вважають, що таким чином підозрюваний намагався приховати походження грошей та надалі їх легалізувати.

Під час обшуків за місцем проживання директора, ймовірних спільників та в офісі підприємства вилучили бухгалтерську й установчу документацію, печатки різних компаній, комп’ютерну техніку та матеріали з листуванням.

Директору підприємства повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України — заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Прокуратура проситиме суд обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі завданих збитків.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до схеми.