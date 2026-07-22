У Миколаєві затримали агента РФ, який намагався закласти вибухівку під авто військового — СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання агента РФ, якого підозрюють у підготовці теракту в центрі Миколаєва. За даними слідства, чоловік намагався встановити саморобний вибуховий пристрій під автомобіль українського військового.

Про це повідомила СБУ.

За даними спецслужби, підозрюваного затримали «на гарячому» в момент, коли він закладав вибухівку під автомобіль військовослужбовця Сил оборони.

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Слідство встановило, що завдання російських спецслужб нібито виконував мобілізований житель Баштанського району. У СБУ стверджують, що він самовільно залишив військову частину, після чого почав шукати «легкі» заробітки в Telegram-каналах.

Після вербування чоловік, за версією слідства, провів дорозвідку біля автомобіля потенційної цілі та повідомив російському куратору про готовність до теракту.

Згодом він отримав координати схрону, забрав звідти саморобний вибуховий пристрій і намагався непомітно встановити його під автомобіль військового.

Крім того, у СБУ заявили, що підозрюваний отримав ще одне завдання — реєструвати для російської сторони супутникові термінали Starlink.

За матеріалами справи, спочатку він оформив один пристрій на себе та передав його реквізити куратору. Пізніше чоловік нібито намагався залучити до реєстрації терміналів свою дружину та десятьох наркозалежних, яким обіцяв гроші в обмін на паспортні дані.

СБУ стверджує, що російські військові планували використовувати доступ до терміналів для коригування ракетно-бомбових, артилерійських і дронових ударів на південному напрямку.

Під час обшуку в затриманого вилучили смартфон, через який він, за даними слідства, підтримував зв’язок із російським куратором. Незаконно зареєстрований термінал Starlink заблокували.

Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та закінченому замаху на вчинення терористичного акту.

Він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.