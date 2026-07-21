В Україні 22 липня очікують дощі, грози та шквали: де погіршиться погода

У середу, 22 липня, у більшості областей України очікується суха й спокійна погода. Дощі та грози прогнозують на сході й південному заході, а на Одещині можливі значні опади, град і шквали.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Уночі короткочасні дощі місцями пройдуть у східних областях, а вдень — у південно-західній частині країни. На Одещині очікуються помірні, подекуди значні дощі та грози.

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В окремих районах можливі град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с. На решті території істотних опадів не прогнозують.

В Україні буде мінлива хмарність. Вітер західний і північно-західний, 5–10 м/с.

Уночі температура становитиме +10…+15 °C, удень +21…+26 °C. У південних і східних областях уночі очікується +14…+19 °C, а вдень повітря прогріється до +24…+29 °C.

Синоптики зазначають, що на більшу частину території на висоті надходитиме прохолодніше повітря з північного заходу. Найтепліша погода збережеться на півдні та сході країни.