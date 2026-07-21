У Москві знайшли мертвим екскерівника VIP-термінала Шереметьєво, звідки в останній рейс вирушив літак Пригожина

У Москві знайшли мертвим 57-річного Олексія Коршенка, колишнього заступника генерального директора компанії “Авіа Групп”, яка управляє VIP-терміналами в аеропортах Шереметьєво та Пулково. Приблизно за три тижні до смерті його звільнили з посади.

Про це повідомило російське видання “Агентство” з посиланням на “Московський комсомолець”, блог “ВЧК-ОГПУ” та дані витоків.

За даними публікацій, Коршенко помер 6 червня. Як причину смерті називають самогубство, однак, як пише Telegram-канал “ВЧК-ОГПУ”, друзі загиблого не вірять у цю версію.

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За даними “ВЧК-ОГПУ”, саме в терміналі А обслуговували літак засновника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина, звідки він вилетів у свій останній рейс. Також стверджується, що Коршенко міг знати подробиці обслуговування літака перед катастрофою.

Коршенко працював в авіаційній галузі щонайменше з 1997 року. У 2008 році він перейшов до “Авіа Групп”, а згодом обіймав посаду заступника генерального директора з наземного та термінального обслуговування.

У 2011 році він очолив компанію “АГ Термінал” — дочірню структуру “Авіа Групп”, яка володіла терміналом А в Шереметьєво. У 2015 році компанія потрапила під санкції США через зв’язок із Геннадієм Тимченком, а у 2020 році була ліквідована.

Колеги Коршенка розповіли, що його звільнення приблизно за три тижні до смерті стало для них несподіваним.

“Авіа Групп” управляє VIP-терміналами в Шереметьєво та Пулково, а також має вертолітний майданчик на острові Валаам. За підсумками 2025 року чистий прибуток компанії становив 506 млн рублів.