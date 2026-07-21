Київська міська військова адміністрація отримала тимчасового керівника

Тимчасовим виконувачем обов’язків начальника Київської міської військової адміністрації призначили Андрія Ткачова. Відповідне розпорядження було підписано 16 липня.

Про це йдеться в опублікованому на сайті КМВА документі.

Ткачов приступив до виконання обов’язків відповідно до розподілу повноважень між керівництвом КМВА.

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Він виконуватиме обов’язки начальника адміністрації до призначення нового керівника у встановленому порядку.

Раніше Ткачов працював на посаді першого заступника ексочільника КМВА Тимура Ткаченка, якого президент Володимир Зеленський звільнив 16 липня.

Андрій Ткачов має досвід роботи у державному управлінні та сфері цивільної безпеки. У 2015–2021 роках він долучався до реформування поліції, а також працював у Державній службі України з безпеки на транспорті, де очолював Департамент державного контролю. У 2022 році Ткачов добровільно вступив до лав Сил оборони України.