        Політика

        Київська міська військова адміністрація отримала тимчасового керівника

        Галина Шподарева
        21 Липня 2026 18:15
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        Андрій Ткачов / Фото: КМВА
        Андрій Ткачов / Фото: КМВА

        Тимчасовим виконувачем обов’язків начальника Київської міської військової адміністрації призначили Андрія Ткачова. Відповідне розпорядження було підписано 16 липня.

        Про це йдеться в опублікованому на сайті КМВА документі.

        Ткачов приступив до виконання обов’язків відповідно до розподілу повноважень між керівництвом КМВА.

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        Він виконуватиме обов’язки начальника адміністрації до призначення нового керівника у встановленому порядку.

        Раніше Ткачов працював на посаді першого заступника ексочільника КМВА Тимура Ткаченка, якого президент Володимир Зеленський звільнив 16 липня.

        Андрій Ткачов має досвід роботи у державному управлінні та сфері цивільної безпеки. У 2015–2021 роках він долучався до реформування поліції, а також працював у Державній службі України з безпеки на транспорті, де очолював Департамент державного контролю. У 2022 році Ткачов добровільно вступив до лав Сил оборони України.


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