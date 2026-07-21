        Події

        Під час розмінування Харківщини загинули двоє вибухотехніків Нацполіції

        Галина Шподарева
        21 Липня 2026 17:05
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        У Харківській області під час розмінування деокупованої території загинули двоє офіцерів Департаменту вибухотехнічної служби Національної поліції України. Максим Мовчан та Анатолій Радковський дістали несумісні з життям травми внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.

        Про це повідомили у Національній поліції України.

        Трагедія сталася 20 липня під час виконання службового завдання. 39-річний полковник поліції Максим Мовчан був заступником начальника Департаменту вибухотехнічної служби — начальником управління застосування спеціального вибухотехнічного обладнання та роботизованих комплексів. 41-річний підполковник поліції Анатолій Радковський працював головним спеціалістом відділу застосування роботизованих комплексів цього ж управління.

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        Обидва офіцери понад 20 років служили в органах внутрішніх справ і Національній поліції. Від початку повномасштабного вторгнення вони виконували завдання з розмінування деокупованих територій Київської, Харківської, Херсонської та інших областей.

        Максим Мовчан був кандидатом юридичних наук, уродженцем Вінниці. У 2022 році його нагородили відзнакою президента України “За оборону України”, а також відомчими нагородами МВС і Нацполіції.

        Анатолій Радковський народився у Горлівці Донецької області. За сумлінне виконання службових обов’язків його неодноразово відзначали відомчими нагородами.


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